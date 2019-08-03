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Польша перекрывает «канал»: украинцев стали чаще не пускать в страну
За время первого полугодия 2019 года количество отказов во въезде в Польшу для украинцев выросло на двенадцать процентов. Но темпы роста числа отказом замедлились, если их сравнивать с минувшим годом. Как пишет replyua.net, об этом сообщает аналитический центр «Европа без барьеров», ссылаясь на данные Польской пограничной службы.
Таким образом, отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года количество отказов во въезде для украинцев на границе с Польшей составило 27 тысяч 923 случая. Это на 12,1 процента больше, нежели за аналогичный период минувшего года.
В свою очередь исполнительный директор организации Ирина Сушко заявила: «Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя». Также она добавила: «А если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, добавим отказы в визе к отказам на границе и сравним с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже сократилось».
Теги: Украина, Донбасс, Польша, заграница
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