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Раскрыта неожиданная правда об увольнении всей команды Зеленского: «Слили свои…»
Стало известно, что фотографию заявления Андрея Богдана на увольнение передал СМИ сотрудник Офиса президента
1 августа в распоряжение украинских журналистов попало фото заявления на увольнение, якобы подписанного главой Офиса президента Андреем Богданом. Как сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники, этот снимок разослал журналистам заместитель Богдана Кирилл Тимошенко.
При этом подчеркивается, что фото попало в СМИ без каких-либо объяснений и уточнений. Сами журналисты, которые первыми получили снимок, теперь отказываются комментировать факт его публикации.
«Собственно, главный вопрос, зачем это. Это очевидно. Надо понять, это какая-то неудачная шутка или спланированная спецоперация. Мы не знаем, зачем это сделали, я не знаю ни одного человека, который понимает, зачем это сделали», — заявила главный редактор The Babel Катерина Коберник.
Кирилл Тимошенко также не стал объяснять свой поступок.
«Не знаю, спрашивайте у Богдана», — заявил он.
В свою очередь, Богдан, который, как выяснилось, пока в отставку не уходит, в шутку отвечает, что не держится за кресло.
Стоит отметить, что практика написания заявлений на увольнение без даты в день приема на работу существовала в компании «95 квартал», о чем ранее рассказывал первый помощник президента Сергей Шефир. Возможно, именно отсюда команда Владимира Зеленского и почерпнула эту идею. Впрочем, в Офисе президента она не имеет смысла, ведь глава государства может уволить сотрудника своим указом в любую минуту.
Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление на увольнение, более того, так поступила вся команда.
Президент уточнил, что по состоянию на сегодня не подписывал заявление на увольнение Богдана.
Также он добавил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, увольнение, заявление, Зеленский
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