Стало известно имя нового посла Украины в Соединенных Штатах

03.08.2019 10:45

Послом Украины в США будет назначен Олег Шамшур, пишет «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в дипломатических структурах.

По данным издания, Шамшур уже возглавлял дипломатическую миссию Украины в США в 2005—2010-х.

Сейчас Шамшур занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции.

Источник: https://donpress.com