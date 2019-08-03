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Стало известно имя нового посла Украины в Соединенных Штатах

03.08.2019 10:45
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Стало известно имя нового посла Украины в Соединенных Штатах

Послом Украины в США будет назначен Олег Шамшур, пишет «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в дипломатических структурах.

По данным издания, Шамшур уже возглавлял дипломатическую миссию Украины в США в 2005—2010-х.

Сейчас Шамшур занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Украины во Франции.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, посол
 
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