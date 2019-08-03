В Киеве рухнул пешеходный мост (ВИДЕО)

03.08.2019 08:15

2 августа в столице обрушилась часть Паркового (пешеходного) моста через Днепр, который соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханового острова. Об этом сообщает в Фейсбуке "Киев Оперативный".

"Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась. Что делать будем с этими мостами?", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Киеве возле станции метро "Осокорки", над проспектом Николая Бажана, камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль. Столичный градоначальник Виталий Кличко отреагировал на ЧП оперативно и жестко, сразу же уволив главу "Киевавтодормоста".

К слову, аналогичный случай произошел здесь в июне прошлого года. Тогда с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал.

Источник: http://kr24.com.ua