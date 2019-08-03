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В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
ЧП случилось сегодня, 3 августа. Стрельба произошла возле популярного пляжного комплекса Pelican. Как пишет РИА "Мелитополь", инцидент произошел в поселке Кирилловке.
В результате происшествия есть пострадавшие, сообщает "Диалог.UA".
По данным журналистов, которые ссылаются на свои анонимные источники, а также сведения местных, разборку устроили представители кавказской национальности. Из какого оружия стреляли, пока неясно. Свидетели рассказали, что мужчина в крови лежал возле входа кафе, затем его увезла скорая.
Потом приехала полиция, провела осмотр места и опрос очевидцев.
По последним данным, преступники забаррикадировались на базе отдыха "Белуга" на косе Пересыпь. Полиция якобы ведет переговоры и готова идти на штурм здания. По последним данным стало известно, что убитых нет, но ранены три человека. Возбуждено уголовное дело. В полиции рассказали, что стрельба произошла по причине конфликта между двумя группами отдыхающих.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, стрельба, отдых, курорт, раненые
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