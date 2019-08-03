В СНБО заявили, что готовы объявить налоговую амнистию в Украине

03.08.2019 18:17

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о готовности объявления налоговой амнистии в Украине.

Да, мы переговоры ведем по этому поводу. Вопрос всегда условий, то есть какая ставка… Первое, она должна дать результат, потому что если посмотреть на примеры других стран, в частности Италии, недавно была амнистия в Молдове проведена, то они не слишком успешны», — отметил Данилюк.

Он также отметил, что одной из частых причин является слабость самой налоговой.

По словам секретаря СНБО, определение ставки амнистии является политическим вопросом и второй возможной причиной провала реформы.

«И ключевое, третье: не должны подлежать амнистии деньги, которые заработаны коррупционным путем или каким-то криминальным путем», — сказал Данилюк.

Источник: https://donpress.com