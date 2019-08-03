Выборы в Верховную Раду: ЦИК объявила результаты по партийным спискам

03.08.2019 20:30

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила результаты выборов в Верховную Раду, которые состоялись 21 июля, в многомандатном избирательном округе (по спискам партий).

Такую информацию обнародовала «Опора».

По словам председателя ЦИК, голоса распределились следующим образом: