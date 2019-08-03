Зеленский изменил подход к сотрудничеству с США

03.08.2019 09:30

В новой стратегии есть «серьезные изменения о роли Украины.

По инициативе президента Владимира Зеленского Украина начала применять новый подход к сотрудничеству с США в сфере безопасности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

По его словам, новый подход к сотрудничеству будет существенно отличаться от политики экс-президента Петра Порошенко.

«Мы разработали новую повестку дня сотрудничества в сфере безопасности между США и Украиной», — сказал Данилюк, отметив: в новой стратегии есть «серьезные изменения о роли Украины».

Эта инициатива, говорит секретарь Совбеза, должна предоставить Киеву больше субъектности.

«Пора уже отходить от роли жертвы и ходить просить по миру помощи. Мы — сильная страна. Мы имеем стратегическое значение в регионе и должны быть надежным партнером для наших стратегических партнеров. Мы должны чувствовать себя субъектом, а не объектом», — сказал он.