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Зеленский рассказал, когда и где встретиться с Трампом

03.08.2019 19:00
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Зеленский рассказал, когда и где встретиться с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2019 года планируется его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом он рассказал во время своего визита в Трускавец.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал президент.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
 
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