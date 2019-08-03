Зеленский рассказал, когда и где встретиться с Трампом

03.08.2019 19:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре 2019 года планируется его встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом он рассказал во время своего визита в Трускавец.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал президент.

Источник: https://donpress.com