4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

04.08.2019 12:29

Сегодня, 4 августа, 216-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 149 дней. Именинники – Корнилий (Корней), Мария. На Островах Кука празднуют День конституции, в Буркина-Фасо отмечают День революции, а в Хорватии – День победы и благодарности родине и День хорватских защитников.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 4 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 августа.

4 августа: какой сегодня праздник и что нельзя делать:

По народному календарю сегодня – Марии Магдалины. Иногда праздник Марии в народе называли Ягодницей из-за того, что 4 августа было запрещено выходить в поле, и люди отправлялись на сбор ягод. Обычно именно в это время женщины варили ягодное варенье на зиму. Полевые работы в этот день приостанавливали, потому что верили, что на ниве может убить молния.

Также считалось, что на Магдалину роса имеет особую силу. Поэтому женщины до рассвета пытались обязательно умыться росой, чтобы их лица дольше были молодыми и красивыми.

Приметы на 4 августа:

Сильная роса 4 августа – к плохому урожаю льна.

Гроза на Магдалину – будет хороший урожай зерновых.

4 августа – время выкапывать луковицы цветов, скоро могут быть заморозки.

4 августа: интересные и важные события в истории:

1693 – монах из Франции Дон Периньон открыл секрет приготовления шампанского.

1777 – в Лондоне открыт первый в мире цирк.

1902 – над Темзой открыто Гринвичский пешеходный тоннель.

1926 – на площади Пиккадилли в Лондоне были установлен первые светофоры.

1926 – на "Криворожстали" вступила в строй первая доменная печь.

1984 – африканское государство Верхняя Вольта изменила свое название на Буркина-Фасо.

2006 – Виктор Янукович во второй раз стал премьер-министром Украины.

Кто родился 4 августа:

1806 – ирландский математик Уильям Роуэн Гамильтон.

1840 – автор термина "мазохизм" Рихард фон Крафт-Эбинг.

1854 – украинская актриса Мария Заньковецкая.

1859 – норвежский писатель, Нобелевский лауреат Кнут Гамсун.

1901 – американский джазовый музыкант Луи Армстронг.

1927 – американский информатик, автор языка LISP Джон Маккартни.

1961 – 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама.