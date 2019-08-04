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Известный сторонник Порошенко искренне поблагодарил Зеленского: стало известно, за какой поступок

04.08.2019 17:31
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Известный сторонник Порошенко искренне поблагодарил Зеленского: стало известно, за какой поступок

Известный украинский блогер и активный сторонник Петра Порошенко Богдан Процишин удивил социальные сети искренней благодарностью команде президента Владимира Зеленского. Блогер отметил, что команда главы государства сделала большую работу по раскрутке украинского национального бренда Трускавец, пишет Диалог.UA.
Благодаря сбору депутатов президентской партии в западноукраинском курорте Трускавец стал одним из самых упоминаемых городов в прессе. "Искренне благодарен Зе! Команде. В течение недели вы сделали для раскрутки слова "Трускавец" больше, чем кто-либо другой за все годы. И чтоб вы понимали: это я без иронии", - написал он на своей странице в социальной сети.



Теги: Донбасс, Трускавец, Порошенко, Зеленский
 
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