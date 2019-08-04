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Климкин анонсировал опасный план Путина по Украине

04.08.2019 17:51
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Климкин анонсировал опасный план Путина по Украине

Президент России Владимир Путин в ближайшие годы предпримет попытку раздробить Украину по частям и откалывать украинские регионы друг от друга.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает donpress.com.

Он считает, что Путин, с помощью пропаганды глава РФ будет выдергивать не только Донбасс, но и ударит по югу Украины:

«Путин будет пытаться раздолбать Украину изнутри. Угроза федерализации по российской модели наибольшая за все годы независимости. Она не абстрактная, есть серьезные сценарии. Кроме Донбасса, есть риск по украинскому югу — городу Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные конфликты, чтобы откалывать регионы друг от друга».

Также, Климкин прогнозирует, что ближайшие годы для страны будут очень и очень серьезными:

«У нас каналы покупаются оптом и в розинцу, так что ближайшие годы будут очень и очень серьезными. И то, что эти эксперты рассказывают про пророссийскую реальность в Украине в будущем — это сидит у них в голове. Они говорят об этом открыто. Нам следует оставить в прошлом ссоры, обиды и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, стать игроками в украинском политическом поле», — заявил министр иностранных дел.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, федерализация, Климкин, анонс
 
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