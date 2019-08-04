На Полтавщине произошло тройное ДТП с участием грузовика с военной техникой. ВИДЕО

04.08.2019 22:31

Сегодня в Полтавской области произошло тройное ДТП с участием грузовика, перевозившего тяжелую военную технику.

Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, передает donpress.com.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев — Харьков. В ходе аварии военный автомобиль с тягачом сначала столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, который от удара развернуло поперек трассы. Через считанные секунды в микроавтобус врезалась иномарка Ford на белорусских номерах.

В результате аварии водитель микроавтобуса получил травмы и был госпитализирован. Все транспортные средства получили механические повреждения однако, военная техника не пострадала. Причины и обстоятельства аварии выясняются.