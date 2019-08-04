Покушение на Зеленского: известны первые подробности, приняты беспрецедентные меры

04.08.2019 18:11

На президента Украины Владимира Зеленского готовят покушение крупные олигархические кланы, сообщает Политека.

После вступления на должность Владимир Зеленский сразу объявил, что собирается вести бескомпромиссную борьбу с олигархами и нечестными на руку политиками. Любые попытки договориться с главой страны пресекались.

Когда представители «старой власти» и те, кто стоит за ними, поняли, что подкупом на этот раз отделаться не выйдет, они решили предпринять более радикальные меры. Речь идет об устранении президента.

Много кто недоволен политикой Зеленского: олигархические кланы Порошенко и Ахметова, боевики бандитов Труханова и Кернеса, львовские воры в законе, осевшие в Днепре и Запорожье уголовники всех мастей.

На сегодняшний день предпринимаются беспрецедентные меры для безопасности президента Украины. У украинцев появился исторический шанс изменить страну, создать нормальное будущее для наших детей и внуков. И такой шанс нельзя упускать, а потому безопасность Зеленского, как гаранта этого будущего, выходит на первый план.