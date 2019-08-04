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Путин принял радикальный закон по украинцам в России – громкие подробности

04.08.2019 11:51
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Путин принял радикальный закон по украинцам в России – громкие подробности

Данным решением президент РФ "упростил" получение разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Как пишет "Обозреватель", российский президент подписал закон, согласно которому, упрощается предоставление отдельным категориям иностранных граждан, в том числе и украинцам, получение официальных документов, необходимых для пребывания или проживания в России сообщает "Диалог.UA".

, принятый Госдумой 23 июля, Путин одобрил в пятницу, 2 августа, о чем сообщили на официальном интернет-портале правовой информации. Закон предполагает, что разрешение на временное проживание без учета утвержденной квоты может быть выдано иностранцам, которые являются гражданами Украины, постоянно проживавшими на территории Украины и признанными беженцами, либо если они получили временное убежище на территории РФ. Закон также упростил порядок предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые владеют русским языком и желают жить и работать в РФ, разрешений на временное пребывание в РФ и видов на жительство в РФ. Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание сократился с 6 до 4 месяцев.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, закон, Путин, украинцы, разрешение, гражданство, вид на жительство, беженцы
 
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