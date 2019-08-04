Зеленский кардинально перевоплотился: эксперт объяснил причину

04.08.2019 17:15

У команды Зеленского блестящие перспективы.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Арестович, пишет from-ua.

На вопрос о сильных и слабых сторонах президента Зеленского и его команды он ответил: «Все люди, которые с ним общаются говорят, что он хочет учиться и работает над пониманием сложных процессов. Я вижу постепенно как меняется мимика, риторика, то есть он действительно старается овладеть тем пакетов знаний, который нужен.»

Также эксперт считает, что команда президента слушает людей и намерены сделать что-то хорошее для страны, не имея конкретного плана. И это уже огромный плюс.

Одной из сильных сторон Арестович считает сплоченность команды: «Он завел ядро людей, которым он (президент Зеленский ) может верить, на которых он может опираться. И они понимают степень ответственности.»

Эксперт также считает, что команда президента вынуждена делать только хороший вещи. И они имеют самые блестящие перспективы в будущем.