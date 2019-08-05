Август для самых «морозостойких»: украинские синоптики озвучили свежий прогноз погоды

05.08.2019 12:30

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 5 августа, в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +26°.

На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидают грозы. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +24°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +18°. В центре пройдут дожди, температура до +23°.

Источник: https://from-ua.com