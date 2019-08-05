Беларусь бросила Россию и выбрала ЕС - детали нового договора

05.08.2019 19:48

Беларусь и ЕС осенью могут подписать соглашение об упрощении визового режима. Об этом белорусским СМИ рассказала глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Лукашенко меняет Россию на Украину. Сообщается, что Беларусь и ЕС подпишут соглашение осенью, но точная дата еще не определена. "Здесь важно сказать, что мы завершили все переговоры по тексту соглашения (об упрощении визового режима - ред.) в июне. Сейчас документ проходит внутригосударственные процедуры согласования в Беларуси и в ЕС", - сказала Викторин.

По ее словам, в связи с подписанием соглашения в Минск может приехать глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Такая возможность рассматривается, обсуждаются даты, которые необходимо согласовать. Но у нее есть стремление посетить Беларусь", - отметила дипломат. Ранеее Путин проговорился о присоединении Беларуси.

Также Москва поторапливает западного соседа с объединением в союзное государства. В случае если Александр Лукашенко продолжит упрямиться, ему придется покинуть свой пост, но с важными уступками со стороны Владимира Путина. Журналисты опубликовали инсайдерскую информацию.



Источник: www.dialog.ua