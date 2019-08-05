Бесплатные "свет и вода" для людей старше 70 лет: выдержит ли бюджет Украины новые льготы

05.08.2019 10:30

Народ обсуждает заявление президента о том, что пенсионеры старше 70 лет могут быть полностью освобождены от оплаты комуслуг. Одни поддерживают идею, другие выступают против, утверждая, что среди 70-летних есть вполне обеспеченные люди. В Офисе президента говорят, что предложение изучается. "Сегодня" оценили, кто может претендовать на бесплатные "воду, газ и свет" и насколько это посильно для госбюджета.

Кому помогают

За 6 месяцев 2018 г. назначены субсидии 2,803 млн домохозяйств (19%). Пока не начался отопсезон, госпомощь получают 2,061 млн семей — это на 28% больше, чем год назад. В Минсоцполитики прогнозируют, что в октябре — нояб­­ре субсидиантов может стать более 3 млн семей. Напомним, в этом году в госбюджете заложено 55 млрд грн на госпомощь тем, кто сам не может оплатить "коммуналку". 62% получателей субсидий — горожане, 38% — селяне. Средний размер доплаты в июне составил 116,4 грн (на 15,6% больше, чем год назад). Горожане получают в 5,2 раза больше, чем селяне — соответственно 115 и 28 грн. Но, по словам экспертов в сфере ЖКХ, ситуация изменится на противоположную в отопсезон, так как госпомощь на отопление газом в селах в разы больше, чем в городах. Самые высокие субсидии сейчас в Киеве — 308 грн, самые низкие — на Черкасчине — 54 грн. Больше всего субсидиантов на Полтавщине — 152 тыс. семей (25,7%), меньше всего — в Закарпатье, всего 20 тыс. семей (6%).

Кому помогут

В Украине проживает 4,6 млн человек старше 70 лет, из которых около 200 тыс. получают субсидии. В Офисе президента уточнили, что вопрос изучается: сколько может быть претендентов на бесплатные комуслуги, какую сумму нужно заложить на это в бюджет. Получат льготу только те, у кого большой стаж, а доходы на человека не превышают прожминимума для нетрудоспособных (1564 грн). Также, если изменения в порядок назначения субсидий примут, то бесплатной для таких людей будет не вся "коммуналка", а только в пределах соцнорм. Например, по отоплению это 48,87 кв. м, по холодной воде — 2,4 куб. м/чел. в месяц, по горячей — 1,6 куб. м. Когда новшество начнет действовать, пока неизвестно. Эксперты скептически оценивают эту инициативу.

"В этом году точно не будет, так как в бюджете не предусмотрено финансирование, — говорит эксперт по ЖКХ Андрей Никончук. — Надо дождаться проекта госбюджета на 2020 год и, исходя из заложенных в него сумм на "бесплатную "коммуналку", можно будет оценить, кого эта норма коснется".

А исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин сомневается, что идея будет реализована:

"В органах власти уже говорят о том, что количество субсидиантов вырастет с осени еще на 1 млн семей (+35%). Из чего я делаю вывод, что с МВФ, который в этом году может дать нам транш для удержания курса гривни, не удастся договориться о замораживании цен на газ для населения на нынешнем уровне (7,17 грн/куб. м). Цена газа зимой может быть около 12 грн/куб. м, а значит, отопление и горячая вода вода подорожают примерно на 40%. В этой ситуации предвыборную популистскую идею с бесплатной "коммуналкой" отложат надолго, если не навсегда".

А может не дадут никому

Может случиться, что претендентов на бесплатную "коммуналку" вовсе не окажется. Это возможно при тех критериях отбора, о которых говорил президент: возраст 70 и более лет, 40 лет трудового стажа, доходы не выше 1564 грн (ПМ для нетрудоспособных). Как разъяснили нам в Пенсфонде Украины, тем, кому сейчас 70 лет и более, пенсия рассчитывалась по старым нормам закона к трудовому стажу: минимум 25 лет официальной работы для мужчин и 20 лет для женщин. Даже если человек получал тогда минимальную зарплату и ему начислили минимальную пенсию, то все равно положены доплаты за сверхнормативный стаж (10—15 лет). Поэтому пенсия у таких людей однозначно получается больше, чем 1564 грн. Они могут претендовать на субсидию, но не попадают под президентские критерии бедности.

Источник: https://www.segodnya.ua