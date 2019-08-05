Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей

05.08.2019 20:00

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина наших сограждан может покинуть родину. Многие это уже сделали. Об этом заявил он на встрече с ветеранами войны на востоке Украины, пишут Украинские новости.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – осуждайте меня) примерно будет так... Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - отметил чиновник.

Сейчас, по мнению Климкина, в других странах живут примерно 20-21 миллион украинцев. Вскоре появятся результаты переписи населения, которые многих удивят, добавил чиновник.

"Поэтому я считаю, что уже не надо делить украинцев на тех, кто здесь, и - нет. В мире должна сформироваться глобальная украинизация. И во многих странах мы очень опираемся на общины", - уточнил Климкин.

Ранее Зеленский публично обвинил Климкина, что тот не информировал Офис президента о ноте РФ по вызволению украинских моряков и ответе на ноту, самостоятельно отправленном украинским МИДом.

Источник: https://from-ua.com