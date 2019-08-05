Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей

05.08.2019 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Через несколько лет Украину может покинуть половина жителей

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина наших сограждан может покинуть родину. Многие это уже сделали. Об этом заявил он на встрече с ветеранами войны на востоке Украины, пишут Украинские новости.

"Раньше у нас была родина и диаспора... То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – осуждайте меня) примерно будет так... Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", - отметил чиновник.

Сейчас, по мнению Климкина, в других странах живут примерно 20-21 миллион украинцев. Вскоре появятся результаты переписи населения, которые многих удивят, добавил чиновник.

"Поэтому я считаю, что уже не надо делить украинцев на тех, кто здесь, и - нет. В мире должна сформироваться глобальная украинизация. И во многих странах мы очень опираемся на общины", - уточнил Климкин.

Ранее Зеленский публично обвинил Климкина, что тот не информировал Офис президента о ноте РФ по вызволению украинских моряков и ответе на ноту, самостоятельно отправленном украинским МИДом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, эмиграция, Климкин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх