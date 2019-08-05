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Данилюк анонсировал газовые переговоры с Россией: названа дата
Секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что газовые переговоры относительно сохранения транзита газа после текущего года между Украиной и Россией состоятся уже после того, как будет назначено новое правительство, передает replyua.net со ссылкой на «Укринфром».
«Нам важно сохранить транзит. Это не только поступление около 3 млрд долларов, которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также – геополитики», - пояснил чиновник. По его словам, с этой целью нужно провести переговоры с Россией.
Данилюк добавил, что переговоры, судя по всему, пройдут тогда, когда будет сформировано новое правительство.
«Будет назначен новый министр энергетики, который будет ответственен за этот процесс переговоров. Сейчас мы оцениваем различные сценарии. С нашей стороны должны быть выполнены определенные условия. В их числе – до конца года должен быть завершен анбандлинг. Это даст возможность создать условия конкуренции на рынке газа, чтобы имели равный доступ все поставщики газа», – отметил Данилюк.
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, газ
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