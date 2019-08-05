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«Даже не задумывайтесь об этом!». Зеленский жестко предупредил своих депутатов. ВИДЕО

05.08.2019 12:00
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«Даже не задумывайтесь об этом!». Зеленский жестко предупредил своих депутатов. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свою встречу с депутатами «Слуги народа» в Трускавце.

По его словам, из-за высоких рейтингов партии «Слуга народа» на депутатах партии лежит огромная ответственность. Президент Украины также отметил, что у них есть большой ряд законопроектов, и депутаты должны полностью отдаваться работе, чтобы получить высшую оценку от общества.

«Они не имеют права не ходить на работу, звонить и договариваться с кем-то о чем-то. Если какие-то серьезные дяди, или тёти будут делать им выгодные предложения… Пусть даже не задумываются об этом. Я не хочу, и не буду лезть в работу Верховной Рады Украины девятого созыва, но если вдруг, к нам дойдут подобные слухи, то с ними разговор будет коротким» - заявил Владимир Александрович.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, президент, депутаты, Зеленский
 
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