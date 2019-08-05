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До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара

05.08.2019 16:17
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До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара

Осенью 2019 года ожидается рост курса доллара.

Об этом заявил международный экономический эксперт, председатель «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, пишут «Факты».

«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — заявил он.

По его словам, укрепление гривны имеет исключительно спекулятивную основу.

«На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа», — считает эксперт.

По словам Габарука, спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги, но к концу года ожидается обратный процесс — погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты.

«Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», — считает эксперт.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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