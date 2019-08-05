До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара

05.08.2019 16:17

Осенью 2019 года ожидается рост курса доллара.

Об этом заявил международный экономический эксперт, председатель «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, пишут «Факты».

«Время, когда стоит ожидать этой ситуации, — третья декада октября и первая декада ноября текущего года», — заявил он.

По его словам, укрепление гривны имеет исключительно спекулятивную основу.

«На Украину обратили внимание международные валютные спекулянты, которые, воспользовавшись ситуацией, массово скупили облигации внутреннего государственного займа», — считает эксперт.

По словам Габарука, спекулянты обменяли доллары на гривны и купили ценные бумаги, но к концу года ожидается обратный процесс — погашение облигаций и обмен украинской валюты на доллары, что и приведет к росту курса американской валюты.

«Установление на уровне 17% Нацбанком учетной ставки обеспечит владельцам ОВГЗ сверхприбыль», — считает эксперт.

Источник: https://donpress.com