До +4 градусов: синоптики рассказали о похолодании на этой неделе

05.08.2019 10:00

5 августа, в понедельник, в западных и центральных областях ожидается резкое похолодание. Как передает replyua.net, ссылаясь на Гидрометцентр, в ночные часы в этих регионах похолодает до 4- 8 градусов со знаком плюс.



В западных регионах синоптики прогнозируют переменную облачность, в дневные часы кратковременные грозовые дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов. При этом в Карпатах днём будет не выше 15 градусов. В северных областях в понедельник синоптики прогнозируют прохладную погоду. В дневные часы будет не выше 24 градусов, при этом в Сумской области синоптики прогнозируют всего 17-20 градусов тепла.



Резко похолодает и на востоке, здесь будет от 17 до 23 градусов тепла, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. В центре ночью будет около 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-24 градусов. Низкие температуры синоптики обещают и на юге Украины. Днём здесь будет не выше 25 градусов, и лишь в Одесской области воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс.



Напомним, что ранее синоптик рассказал о погоде в августе.