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Единые тарифы для всех. Как рассчитать честную платежку?
С середины лета украинцы могут самостоятельно рассчитать предельный тариф на тепло и горячую воду. На сайте министерства юстиции появился онлайн-калькулятор, который помогает установить, справедлива ли цена на коммунальные услуги в регионе. Запущенная инициатива получила название «честная платежка». Что делать, если тариф оказался завышенным, и почему в областях может отличаться стоимость коммунальных платежей, узнавали наши эксперты.
Как формируется цена за коммуналку?
Цены на коммунальные тарифы в разных областях Украины существенно отличаются. По подсчетам Кабмина, больше всех за отопление и горячую воду платят жители Черкасской, Кировоградской, Волынской и Ровенской областей.
В правительстве говорят, что такая разница обусловлена непрозрачностью в формировании тарифов. Ведь цены устанавливают органы местного самоуправления на основании расчетов исполнителей услуг. Большую часть в тарифе составляют потери энергии по пути к потребителю, поскольку большинство энергосетей в Украине устаревшие. Поэтому при производстве и транспортировке теряется до 15% тепла. Именно эти недополученные проценты являются пространством для злоупотреблений, ведь потребитель платит за то тепло, которое так и не получил. Однако на местах часто не хотят вкладывать деньги в модернизацию энергосетей.
«Сегодня из 1644 предприятий теплокоммунэнерго, только 26 – лицензиаты НКРЭКП, все остальные подчинены органам местного самоуправления. Поэтому формирование тарифной политики на услуги по теплоснабжению относится к компетенции именно местного самоуправления, и именно они несут полную ответственность за каждую цифру в утвержденных ими тарифах», – объясняет заместитель Министра регионального развития Эдуард Кругляк.
Стоп злоупотреблениям
Чтобы прекратить злоупотребления на местах, 26 июня правительство приняло решение об установлении предельных цен на тепло. Согласно постановлению, стоимость гигакалории газа в городах областного значения не должна превышать экономически обоснованный показатель в 1400 грн, стоимость горячей воды – 83 грн за кубометр в квартирах с сушилками для полотенец и 75 грн – без них. По расчетам правительства, таким образом тариф на отопление в среднем по Украине уменьшится на 14%, а в отдельных городах – на 25%.
Пересчитать цены на тепло и горячую воду должны до начала отопительного сезона. Кроме этого, до 1 сентября Государственная аудиторская служба проверит всех поставщиков коммунальных услуг и обнародует их перечень с подробным описанием того, кто этими предприятиями управляет. Если местные органы власти попытаются игнорировать решение Кабмина и будут дальше завышать цены – их ждет юридическая ответственность.
Эксперты отмечают, что такое «ручное» снижение цен на тепло от Кабмина решает проблему со злоупотреблениями сегодня, но лучше, чтобы тарифы регулировались самим рынком жилищно-коммунальных услуг.
«Ситуация в каждом регионе индивидуальна, и ее нужно рассматривать исключительно в контексте сложившейся ситуации. Чтобы снизить расходы, там нужно создавать локальные системы теплоснабжения. А если просто установить ограничения, деятельность теплоснабжающих компаний будет убыточной. И кто-то вынужден будет покрывать эти убытки», – отмечает экономический эксперт Борис Кушнирук.
Что делать, если тариф нечестный?
В Минюсте утверждают, что потребители тепла могут не только рассчитать тариф (https://minjust.gov.ua/pages/calc-service), но и повлиять на местные власти. Если платежка за коммуналку вызывает сомнения, то прежде всего нужно проверить сайт органа местного самоуправления. Нужно найти информацию о выполнении решения правительства относительно предельных цен на тепло. Второй шаг – обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление. Если расчет не изменили – обратиться в центры по предоставлению бесплатной правовой помощи за юридической консультацией и правовой помощью.
«Разработанные материалы содержат четкие пошаговые алгоритмы действий, которые помогут украинцам защитить свои права. Мы объясняем, как действовать в случае получения нечестной платежки и как добиться перерасчета стоимости отопления. Минюст, наши юристы и адвокаты являются вашими партнерами. Поэтому, если вы и дальше будете получать несправедливые платежки, обращайтесь в наши центры и бюро юридической помощи. Вам помогут восстановить справедливость», – объясняет министр юстиции Павел Петренко.
В правительстве обещают, что со следующего отопительного сезона украинцы не будут «платить за воздух». Для этого нужно быть внимательным, контролировать свои расходы на коммуналку и не бояться обращаться за разъяснениями к местной власти.
Теги: Донбасс, тариф, коммунальные услуги
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