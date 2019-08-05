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Ядерная катастрофа приближается: украинский генерал назвал три причины

05.08.2019 12:15
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Ядерная катастрофа приближается: украинский генерал назвал три причины

На сегодняшний день в мире сложилась благоприятная ситуация для возникновения ядерного конфликта, и для этого существует три причины.

Как передает replyua.net, об этом ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил в комментарии «Обозревателю». По его словам, самой главной причиной является приход к власти в ядерных государствах политиков, которых нельзя назвать ответственными. 

Эксперт добавил, что вторая вероятная причина ядерного конфликта – случайность. Однако и в данном случае, по мнению Богдана, есть механизмы предотвращения катастрофы. Так, по словам генерала, ядерные державы отработали коммуникации таким образом, чтобы при возникновении подобных ситуаций немедленно произошел информационный обмен, чтобы сразу выяснить, что это было и почему.

Международный терроризм Василий Богдан считает третьей вероятной причиной ядерного конфликта. «К сожалению, он уже располагает «грязным» ядерным оружием, и иногда пытается его использовать. «Реальная опасность – попадание ядерного оружия в руки террористов. Однако все страны координируют свою деятельность в борьбе с терроризмом – и в рамках ЕС, и НАТО, и межгосударственных связей. Украина также играет в этом процессе свою роль», - говорит эксперт.



Теги: Донбасс, причины, катастрофа, ядерное оружие
 
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