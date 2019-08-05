Кресло Гройсмана может занять известный украинский экономист

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Список потенциальных кандидатов на пост премьер-министра пополнил советник президента Олег Устенко.
Об этом "Апострофу" сообщили в партии "Слуга народа".
"О нем говорят в коридорах власти (Офис президента, - "Апостроф")", - поделился источник.
Олег Устенко был назначен на должность внештатного советника Владимира Зеленского 28 мая. Известен как исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, который занимается изучением экономики Украины.
Отметим, что совсем недавно Устенко в интервью "Радио Свободы" рассказал, что список кандидатов в премьеры достаточно большой.
"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - поделился советник. О себе он ничего не говорил.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, премьер-министр, экономист, Гройсман
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