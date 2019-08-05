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«Мы начинаем Офис обучения»: в «Слуге народа» анонсировали новые программы развития для нардепов

05.08.2019 09:00
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«Мы начинаем Офис обучения»: в «Слуге народа» анонсировали новые программы развития для нардепов

Партия «Слуга народа», завершившая тренинг для будущих народных депутатов, начинает Офис обучения и развития партии, кроме того, запланированы новые программы на осень. Об этом в Facebook сообщила руководитель медиаофиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Так, она поблагодарила всех причастных к организации трускавецких мероприятий и подчеркнула:

«Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on — мы начинаем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, обучение, Слуга народа
 
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