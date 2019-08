«Мы начинаем Офис обучения»: в «Слуге народа» анонсировали новые программы развития для нардепов

Партия «Слуга народа», завершившая тренинг для будущих народных депутатов, начинает Офис обучения и развития партии, кроме того, запланированы новые программы на осень. Об этом в Facebook сообщила руководитель медиаофиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Так, она поблагодарила всех причастных к организации трускавецких мероприятий и подчеркнула:

«Трускавецкий интенсив для депутатов завершен, но show will go on — мы начинаем Офис обучения и развития партии и уже планируем на осень новые программы».