НАБУ открыло дело из-за информации о возможном предложении взятки Богдану

05.08.2019 14:15

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного предложения 20 млн долл. в качестве взятки главе ОП Андрею Богдану.

Об этом сообщил «Українські новини», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

«Завели дело в четверг», — говорится в сообщении.

По словам источника, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»).

Источник: https://donpress.com