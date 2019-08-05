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НАБУ открыло дело из-за информации о возможном предложении взятки Богдану

05.08.2019 14:15
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НАБУ открыло дело из-за информации о возможном предложении взятки Богдану

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможного предложения 20 млн долл. в качестве взятки главе ОП Андрею Богдану.

Об этом сообщил «Українські новини», ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

«Завели дело в четверг», — говорится в сообщении.

По словам источника, дело открыто по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу»).

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, взятка, Богдан, НАБУ
 
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