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Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт
Аграрный экспорт из Украины в ЕС идет рекордными темпами. По данным Евростата, наша страна прочно закрепилась в тройке ведущих экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза, немного уступая Соединенным Штатам и Бразилии. Что продаем и сколько зарабатываем, проанализировали наши эксперты.
Экспорт идет на рекорд
В июне 2019-го исполнилось 5 лет с момента подписания Соглашения об ассоциации, которое открыло для Украины зону свободной торговли с Европейским Союзом. Это событие имело большое влияние на внешний товарооборот и помогло открыть экспортерам новые рынки. Все последующие годы объемы торговли со странами ЕС планомерно росли и в этом году достигли рекордных показателей. Только за полгода 2019-го внешнеторговый оборот между Украиной и Европой увеличился на 830,6 млн и составил 4,2 млрд долларов.
По итогам января – мая этого года экспорт украинской продукции увеличился на 30,8% и достиг отметки 2,9 млрд долларов. Импорт вырос на 12,1%, или на 132,7 млн, и составил 1,2 млрд долларов.
Как сообщила в. о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, главными покупателями украинской продукции являются Нидерланды, Испания, Польша, Германия и Италия.
Не только зерновые
Львиную долю украинского аграрного экспорта в Европу составляют зерновые. Традиционно активно продается кукуруза и пшеница. На них Украина заработала почти половину от общей прибыли –1,4 млрд долларов.
«В Украине отмечается переориентация структуры производства зерновых культур в направлении кукурузы, поскольку эта культура имеет высокую урожайность, устойчива к погодным условиям и востребована на международных рынках», – объясняют аналитики компании Pro-Consulting.
Вторая по популярности экспортная позиция – масло, в частности, подсолнечное, соевое, рапсовое. Его продажи принесли Украине 610,5 млн долларов. Также активно продаются семена масличных культур – 177,4 млн, мясо и пищевые субпродукты – 86 млн, плоды, орехи и цедра – 53 млн, изделия из зерна и хлебных злаков – 36,4 млн, мед – 34,6 млн, кондитерские изделия – 22 млн и шоколад – 19,9 млн.
«Европейский рынок сегодня один из самых объемных и платежеспособных, ему нужно больше украинской аграрной продукции, чем и пользуются наши производители», – объясняет экономист Андрей Новак.
Эксперты отмечают, что, несмотря на традиционный набор товаров, которые Украина продает в Европу, в аграрном экспорте появляется все больше обработанной продукции, с высокой добавленной стоимостью. Поэтому наша страна не только удерживает роль ведущего экспортера аграрной продукции, но и работает над расширением торговых предложений.
Теги: Донбасс, Европа, экспорт, ЕС, аграрии
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