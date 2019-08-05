«Около 11 тыс. человек эвакуируют. Солдаты в бомбоубежище»: в сети появилась новая информация о взрывах в РФ

05.08.2019 19:15

Сегодня, 5 августа, в России, на территории военной части №74008 в Ачинском районе Красноярского края случилось ЧП, взорвались боеприпасы, передает replyua.net.

Так, по данным российского телеграм-канал Mash, сейчас данная территория оцеплена, а солдаты прячутся в бомбоубежище. В то же время стало известно, что пожар пытаются ликвидировать специальные воинские подразделения и техника.



Кроме этого, сообщается, что во время первого взрыва на военном складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм. Четверо военнослужащих сейчас в больнице. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги. Первыми после взрыва эвакуировали 10 человек — жителей поселков Каменки и Малый Улуй. По данным местной власти, сейчас около 11 тыс. человек эвакуируют из районов вблизи воинской части. Напомним, ранее мы сообщали, что в сети появилось первое видео, на котором был зафиксирован момент взрыва. В ближайших к эпицентру домах повыбивало стёкла. Люди начали массово бежать со своих квартир, на место пожара прибили машины пожарников. Во всей округе звучит сирена.

Источник: https://replyua.net