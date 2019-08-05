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Озвучена новая опасность для Украины, этого не ожидал никто: «Половина будет за…»
Павел Климкин высказал свое мнение о проблеме эмиграции в Украине
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что через несколько лет половина украинцев уедет из страны, передает УНИАН.
Это заявление министр озвучил в ходе встречи с ветеранами войны на востоке Украины 4 августа.
«Раньше у нас была родина и диаспора… То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей — я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите — обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей», — заявил Павел Климкин.
По словам Министра иностранных дел Украины, сейчас за границей живет примерно 20 миллионов наших граждан. Климкин уверяет, что в мире должно сформироваться «глобальное украинство».
Напомним, что Климкин поразил заявлением о сериале «Слуга народа».
Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что наблюдая за избирательной кампанией в в Украине и видя успешное применение новых политтехнологий, многие заграничные дипломаты и политики посмотрели сериал «Слуга народа» с участием нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который исполнил главную роль Василия Голобородька.
«Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — сказал Климкин.
Министр иностранных дел отметил, что он не знает, какие именно эпизоды посмотрела немецкий канцлер, предложив журналистам самим спросить у нее об этом и так же узнать её мнение о сериале.
Он также сообщил, что телесериал посмотрели ряд глав иностранных дипломатических ведомств.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, опасность, эмиграция, Климкин
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