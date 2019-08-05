Раскрыт тайный план Путина по Украине

05.08.2019 10:15

Путин будет пытаться раздолбать Украину изнутри.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие годы будет пытаться дробить Украину по частям и откалывать украинские регионы друг от друга.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«Путин будет пытаться раздолбать Украину изнутри. Угроза федерализации российской модели наибольшая за все годы независимости. Она не абстрактная, есть серьезные сценарии. Кроме Донбасса, есть риск по украинскому югу – городу Николаеву. Россия попытается провоцировать не один большой конфликт, а региональные стычки, чтобы откалывать регионы друг от друга», – отметил он.

Климкин считает, что ближайшие годы будут тяжелыми для Украины, ведь различные пророссийские эксперты из Украины на конференциях в Европе открыто говорят, что «после нынешней перезагрузки власти в Украине придет пророссийская реальность».

Также среди тревожных признаков он назвал то, что в Украине «каналы покупаются оптом и в розницу».

«Нам следует оставить в прошлом ссоры, обиды и не дать тем, кого мы называем пророссийские силы, это не только Медведчук, стать игроками в украинском политическом поле», – резюмировал Климкин.