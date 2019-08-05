Тарифы на мобильную связь поднимутся? Чего ожидать украинцам

05.08.2019 11:45

Из-за повышения цены на электроэнергию, а также введения помесячной оплаты по основным пакетам – операторам рано или поздно придется искать дополнительные источники заработка.



Что происходит и сколько будут платить украинцы – разбирался OBOZREVATEL.



Главное:



Из-за подорожания электроэнергии, а также вмешательства Антимонопольного комитета в практику составления тарифов на 4 недели, а не на 1 календарный месяц, операторы могут задуматься о поднятии цен;



Правда, сами же они утверждают OBOZREVATEL, что до конца года планов таких нет;



Мобильная связь в Украине одна из самых дешевых по всему миру — примерно 2$ на одного абонента. В соседних странах цены выше в 4-5 раз, а то и больше. Лидеры в этой сфере — более богатые страны, такие как Канада или США. Там цена выше в несколько десятков раз;



При этом основные операторы связи уверяют, что в ближайшее время повышения цены не планируется. Хотя признают: действуют в рыночных условиях и не могут не реагировать на подорожание электроэнергии или другие изменения;



Что со связью в Украине



Основные операторы мобильной связи lifecell, Vodafone и "Киевстар" продолжают конкурентную борьбу за украинского потребителя. Главная их цель — увеличить собственную прибыль.



В 2018 году, к примеру, компании пошли на довольно неординарный, но интересный шаг. Они попросту перевели все основные тарифные пакеты с ежемесячной оплаты на 4-недельную. То есть, потребитель платил не за 30 (31 день), а за 28 дней (полные 4 недели).



Благодаря этому компании получили не 12 тарифных пополнений ежегодно, а фактически — 13, что в среднем увеличивало их прибыль на 8%. Правда, такая политика заинтересовала Антимонопольный комитет, который после разбирательств рекомендовал отойти от нее к сентябрю 2019 года.



Сейчас же средний чек у трех операторов сильно различается. Как пишетUBR, lifecell, который начинал как лоукостер, примерил на себя роль “премиального” оператора с самой высокой средней абонплатой. Vodafone занял позиции “бюджетника” с минимальным средним чеком, а “Киевстар” предлагал что-то вроде компромисса.



Сейчас же сравнительная выручка от одного абонента примерно такая:



lifecell — 67 грн.



"Киевстар" — 60 грн.



Vodafone Ukraine — 57 грн.



В Украине действительно достаточно дешевая мобильная связь. К примеру, в Египте она на уровне $6 (150 гривен), в России $8 (200 гривен), в Польше $11 (280 гривен). В более богатых странах стоимость связи еще выше — в Италии $14 (350 гривен), в Германии $40 (1010 гривен), в Канаде $68 (1720 гривен).



Вырастет ли цена?



Как считают эксперты, у поднятия цены есть сразу несколько причин. Во-первых, это решение Антимонопольного комитета. От идеи 4-недельной оплаты придется отказаться, поэтому 13-ю оплату нужно чем-то компенсировать. Сделать это реально путем увеличения стоимости тарифного пакета.



Еще одно — увеличение цены на электроэнергию после того, как с 1 июля заработал рынок электроэнергии. По словам эксперта в сфере информатизации Романа Химича, "большая тройка" имеет сильную мотивацию повышать выручку с абонентов.



С 2008 года объём рынка упал впятеро. Строительство 3/4G сетей требует очень серьёзных инвестиций, а в следующем году, надеюсь, начнётся строительство уже общенациональных 3/4G сетей", —подчеркнул OBOZREVATEL Химич.



При этом, по его словам, операторы могут и уйти от идеи прямо повышать тариф. "Есть важный нюанс: оператору нужно повышать доход с абонента, а не тарифы. Тарифы — всего лишь инструмент, не единственный и не всегда оптимальный.



Можно, например, стимулировать переход абонентов на более дорогие, но уже существующие тарифы. Де-юре повышения тарифов нет, де-факто расходы увеличиваются", — рассказал Химич.



Косвенно этот тезис подтверждают операторы, заявляя, что повышать тарифы пока не планируют. К примеру, по словам пресс-секретаря Vodafone Виктории Павловской, сейчас компания не планирует повышать тарифы в одностороннем порядке.



"Если сравнить средний счет разных украинских операторов, можно увидеть, что у Vodafone, даже с учетом всех тарифных изменений, он на протяжении последнего времени ниже других. Для информации: по результатам 2 квартала: lifecell — 67, "Киевстар" — 60, Vodafone — 55,4 грн — средний чек абонента в месяц", — подчеркнула в комментарии OBOZREVATEL Павловская.



Кроме этого, в компании добавили: "Вместе с тем, мы работаем в рыночных условиях и не можем не реагировать на внешние изменения — в стоимости обслуживания сети и радиочастотного ресурса, в поведении других игроков рынка. Все это может влиять на тарифную политику любого оператора связи".



Повышать стоимость тарифов не намерены и в lifecell. Правда, там также упомянули информацию об одной из самой дешевых мобильных связей в Украине.



"Ближайшее время повышения тарифов не планируется, но корректировка цен на услуги мобильной связи может происходить в зависимости от влияния основных экономических и сезонных факторов. В потребительской корзине расходы на мобильную связь по-прежнему продолжают оставаться очень низкими по сравнению с другими расходами — Украина входит в ТОП-5 стран с самым дешевым мобильным интернетом.



В то же время наша компания продолжает разворачивать сеть четвертого поколения по всей Украине и предоставляет качественную связь и скоростной мобильный интернет", — пояснила OBOZREVATEL пресс-секретарь компании Нина Ломакина.



Какие есть пакеты



Оператор lifecell на данном этапе от идеи 4-недельного тарифного плана еще не отказался. Так, “Лайфхак” с 20 ГБ интернета и 1500 минутами на всех операторов можно заказать за 150 гривен на 4 недели. “Тарифный безлимит” с более урезанными функциями получиться оформить за 40 гривен на аналогичный срок. Тарифный план “Бомба” — различные бонусы, 20 ГБ интернета и 1000 на все номера — за 150 гривен уже на 30 дней.



В Vodafone, например, от практики 28 дней уже отошли. Все свои пакеты предлагают на месяц. Тарифный план SuperNet Unlim дает неограниченный доступ к интернету и бесплатные 200 минут в Украине за 150 гривен. SuperNet Pro за 110 гривен предоставляет 10 ГБ интернета, безлимит в сети и 120 минут на другие операторы.



Как и lifecell, "Киевстар" пока также не отошел от практики 28-дневного пакета. На сайте компании указано, что самый “безлимитный” пакет услуг дает неограниченный доступ к интернету, звонкам внутри сети, а также 300 смс и 300 минут на другие операторы за 225 гривен. Пакет “Киевстар 4G” дает доступ к безлимитному интернету и звонкам внутри сети, при этом предоставляет 150 смс и 150 минут на других операторов.



Источник: antikor.com.ua