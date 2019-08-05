У Зеленского рассказали, как вернуть Крым в состав Украины

05.08.2019 18:04

​Глава партии "Слуга народа" заявил, что вопрос Донбасса нужно решать с помощью дипломатии, санкционного давления, борьбы с коррупцией, а также информационной политики. Деоккупация и полноценное возвращение Донбасса невозможно с помощью принятия одних лишь законов.

Об этом сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью российскому "Коммерсанту", которое было опубликовано в понедельник, 5 августа. По его словам, мир на Донбассе является одной из ключевых проблем в стране на сегодня.

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами.

Этот момент обсуждения в стенах Верховной Рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов", - сказал Разумков. Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть.

"К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - отметил он.

Разумков также отметил, что законодательная составляющая решения проблемы Донбасса, в том числе вопрос особого статуса, будет рассматриваться Радой. Разумков ранее заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен завершить вооруженный конфликт на Донбассе и предпринимает для этого конкретные шаги.

«Прекратить войну — главная задача любой политической силы, которая сегодня идет на выборы [в Верховную Раду]. Я уверен, что и наша стратегия, и те позиции, которые сегодня озвучивает президент, дадут нам возможность остановить войну, а после этого ее прекратить», — сказал он в эфире канала «1+1» незадолго до выборов в украинский Парламент. Лидер президентской партии убежден, что позиция Зеленского по ситуации на Донбассе «дает уверенность по урегулированию конфликта».

Он обратил внимание, что с приходом к власти нового лидера в минском процессе усилилась украинская группа, прошла встреча «нормандской четверки» (Франция, ФРГ, Россия и Украина) на уровне советников в Париже 12 июля, а также прошел телефонный разговор Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Большие надежды на новую украинскую власть в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе возлагает и Вашингтон.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе Вашингтона, выразил надежду, что появление во главе Украины новых людей поспособствует выдвижению более творческих идей по урегулированию вооруженного конфликта на востоке страны. Он также подчеркнул, что США взаимодействуют с новым украинским правительством. «Конфликт в Украине подлинный. Они все еще воюют.

Не каждый день, но много. Это совершенно реально», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства США. Говоря об оккупации Крыма Россией, Помпео в очередной раз отметил: «Позиция США заключается в том, что это неприемлемо», — заявил он, подчеркнув, что «Крым должен вернуться» в состав Украины.



Источник: www.dialog.ua