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Украинцев ждет голодная зима: что говорят фермеры
Цены на сезонные овощи и фрукты шокируют украинцев. Стоимость помидоров этим летом бьет рекорды. Цены на популярный овощ выросли по сравнению с прошлым сезоном едва ли не вдвое. Новости "Сегодня" решили выяснить, ждать ли, что томаты станут более доступными.
На столичных рынках за килограмм помидором просят от 20 до 40 гривен, есть предложения и по 70-80 гривен. Поэтому жители города покупать овощ не торопятся – ждут скидок. А продавцы сетуют, что торговля идет все хуже. Говорят: высокие цены связаны с погодой.
Фермеры подтверждают, что жара и сильные ливни привели к потере значительной части урожая томатов. Чтобы уберечь овощи от катаклизмов, фермер Андрей Вдовиченков из Киевской области выращивает помидоры в теплицах. Аграрий признает, что это весьма затратно – из-за дорогой электроэнергии и отопления. Выращенные помидоры отправляет на продажу в магазин. Цена на них выше, так как это органическая продукция.
"Килограмм в среднем стоит 90-100 гривен. Может, немного меньше. Проблема в том, что наш потребитель не готов к настоящей органической продукции и часто не понимает, почему цена выше обычной", – говорит Вдовиченков.
Плохо уродили помидоры в этом году и на Закарпатье. Здесь первые урожаи, которые должны были доспеть в парниках, полностью испортились из-за майского паводка. Селянам пришлом высаживать все заново. В июле цена на томаты на ужгородских рынках стартовала с 50 гривен, но сейчас за килограмм просят уже от 30.
"Очень сильные дожди были на Виноградовщине. Все парники затопило, люди очень бедствуют. Совсем маленький урожай. Сначала привозили уманские помидоры, потом херсонские, но транспортировка дорогая. В связи с этим цены были высокие. А теперь уже по чуть-чуть начинают наши помидоры продавать, и падает цена. Но до какого уровня упадет, мы пока не знаем", – рассказывает продавщица Ольга Фомина.
Продавцы уверяют, что помидоры для консервации украинцы еще не покупают. Пока берут просто для еды – максимум по два килограмма. Некоторые покупатели признаются, что из-за цены вообще откажутся от консервации в этом году.
Эксперты же прогнозируют, что цены на помидоры еще упадут, но только при условии, что погода не повлияет на очередной урожай, ведь новые плоды доспевают уже на открытых грунтах.
"Томаты уже пошли родные, из нашего региона. Они уже начали поступать на рынок. Кроме того, уже подъехали неплохие томаты из Херсонской области", – говорит экономический эксперт Олег Пендзин.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, продукты, фермер
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