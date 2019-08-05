В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС: первые подробности

05.08.2019 15:30

Сегодня, 5 августа, на Приднепровской тепловой электростанции в Днепре произошла авария, передает replyua.net. Так, на странице «ДТЭК Приднепровская ТЭС» в Facebook сообщили, что выброс дымовых газов и пара на энергоблоке произошел из-за повреждения трубы в верхней части котла.



«5 августа 2019 года около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10. Выброс дымовых газов был в течение 1,5-2 минут, котел потушен, нештатная ситуация устранена», - отметили в ДТЭК. В то же время экозащитники утверждают, что на предприятии произошла масштабная авария с опасными выбросами в окружающую среду.



«Сегодня утром около 8:50 на Приднепровской ТЭС был запущен в работу 10 или 11 энергоблок (дым выходит в одну трубу) и в 8:56 небо покрылось густым черным дымом. Визуально авария продолжалась до 10 минут, однако выбросы были очень активными и бесспорно опасными!», – написали активисты. Кроме этого, в сети появилось видео, где был зафиксирован момент аварии. Можно увидеть, как густой дым шел со всего здания электростанции.



