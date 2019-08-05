В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы

05.08.2019 13:03

И. о. министра здравоохранения Уляна Супрун перед началом учебного года напомнила, что необходимо обязательно проверить наличие обязательных прививок. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Это вакцины от десяти инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки по календарю профилактических прививок», — написала Супрун.

По словам и.о. министра также отметила, что вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Источник: https://donpress.com