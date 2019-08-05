Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Слуге народа предложили жесткое наказание за переговоры с Россией

05.08.2019 08:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Слуге народа предложили жесткое наказание за переговоры с Россией

Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. Такой комментарий он дал агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что нужно навести порядок в воюющей стране.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок",

– сказал он.

Яременко также добавил, что выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, однако там, "где государство есть – внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено". 

Яременко прошел в парламент на внеочередных выборах по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, переговоры, наказание, Слуга народа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх