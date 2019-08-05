В Слуге народа предложили жесткое наказание за переговоры с Россией

05.08.2019 08:33

Будущий народный депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Богдан Яременко предложил ввести уголовную ответственность за переговоры не уполномоченных на это людей с Россией. Такой комментарий он дал агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что нужно навести порядок в воюющей стране.

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок",

– сказал он.

Яременко также добавил, что выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, однако там, "где государство есть – внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жестко и уверено".

Яременко прошел в парламент на внеочередных выборах по мажоритарному округу №215 в Киеве.

Источник: http://kr24.com.ua