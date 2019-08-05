Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов

05.08.2019 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов

Полмиллиона доз вакцин, защищающих от опасного вируса, появятся в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

Полностью вакцины от гриппа будут поставлены в Украину, по прогнозам производителей, к началу эпидсезона – в октябре. Вакцину мариупольцы смогут приобрести в аптеках за свой счет и сделать прививку у врача. Как уточнили в сообщении, также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать:

· вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1);

· вирус A (H3N2);

· вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017;

· вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

«Именно от этих опасных штаммов сформировать иммунитет помогут вакцины», - добавили в сообщении.

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Украина, Донбасс, грипп, прививка, штамм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх