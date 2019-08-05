В Украине готовятся к борьбе с гриппом четырех штаммов

05.08.2019 22:15

Полмиллиона доз вакцин, защищающих от опасного вируса, появятся в Украине. Об этом сообщает Правительственный портал.

Полностью вакцины от гриппа будут поставлены в Украину, по прогнозам производителей, к началу эпидсезона – в октябре. Вакцину мариупольцы смогут приобрести в аптеках за свой счет и сделать прививку у врача. Как уточнили в сообщении, также вакцину можно купить за средства предприятий или местных бюджетов для приоритетных групп риска: медработников, учителей, детей до 5 лет, беременных, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что в новом эпидсезоне в Украине, вероятно, будут циркулировать:

· вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1);

· вирус A (H3N2);

· вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017;

· вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

«Именно от этих опасных штаммов сформировать иммунитет помогут вакцины», - добавили в сообщении.

Источник: https://mrpl.city