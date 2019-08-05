В Украине в августе грядет подорожание некоторых продуктов питания

05.08.2019 12:45

В Украине в августе ожидается роста цен на продукты. Всему виной экспорт продукции, ведь некоторые виды продовольствия аграриям будет выгодней поставить за рубеж, чем продать внутри на украинских рынках.

Об этом заявил эксперт Юрий Гаврилечко, пишут Подробности.

Эксперт заявляет, что стоимость продуктов питания существенно зависит от стоимости труда и объемов экспорта.

По его словам, рост цен может коснуться овощей и фруктов.

«Собственники производств выплачивают сотрудникам зарплаты в гривне, получают доходы от экспорта в долларах. Чем ниже курс доллара, тем выше плановые расходы у производителей. Следовательно, прибыль меньше. Чтобы подогнать ее под плановые показатели, нужно будет больше продавать за рубеж. Поэтому не исключаю ситуативного дефицита некоторых видов продуктов и роста цен на них, как было с луком в конце мая-начале июня этого года», — рассказал в интервью Гаврилечко.

Источник: https://donpress.com