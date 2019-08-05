- Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале16:30
- До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара16:17
- Единые тарифы для всех. Как рассчитать честную платежку?16:00
- Стало известно, кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию «Слуги народа»15:43
- В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС: первые подробности15:30
- Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт15:13
- Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем15:00
- Данилюк анонсировал газовые переговоры с Россией: названа дата14:48
- Власти готовят «электронную революцию»: что изменится для рядового украинца14:30
- НАБУ открыло дело из-за информации о возможном предложении взятки Богдану14:15
В Украине в августе грядет подорожание некоторых продуктов питания
В Украине в августе ожидается роста цен на продукты. Всему виной экспорт продукции, ведь некоторые виды продовольствия аграриям будет выгодней поставить за рубеж, чем продать внутри на украинских рынках.
Об этом заявил эксперт Юрий Гаврилечко, пишут Подробности.
Эксперт заявляет, что стоимость продуктов питания существенно зависит от стоимости труда и объемов экспорта.
По его словам, рост цен может коснуться овощей и фруктов.
«Собственники производств выплачивают сотрудникам зарплаты в гривне, получают доходы от экспорта в долларах. Чем ниже курс доллара, тем выше плановые расходы у производителей. Следовательно, прибыль меньше. Чтобы подогнать ее под плановые показатели, нужно будет больше продавать за рубеж. Поэтому не исключаю ситуативного дефицита некоторых видов продуктов и роста цен на них, как было с луком в конце мая-начале июня этого года», — рассказал в интервью Гаврилечко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, август, подорожание, продукты
- С 1 апреля в Украине значительно подорожает алкоголь (ИНФОГРАФИКА)
- Названы продукты, которые больше всего подорожали в Украине
- Климкин отправился в США говорить о Донбассе
- Трамп одобрит решение по летальному оружию для Украины до конца года, - Чалый
- США знают, как помочь Украине добиться мира и выйти из кризиса
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?
- КПВВ «Станица-Луганская» меняет график работы: важная информация13:48
- Донбасс "взрывается" залпами минометов: боевики напали на позиции ВСУ, сорвав перемирие 11:30
- В Горловке ураганом повреждены подстанции, дома, газопроводы и травмирован человек10:45
- «Не решить законами»: Разумков сообщил, как власти планируют вернуть Крым и Донбасс09:33
- Путин испугался инакомыслия в Донецке: в "ДНР" пошли на крайние меры 07:48
- Идентифицированы и допрошены: главный военный прокурор сделал заявление о паспортизации Донбасса22:08
- В Донецке горел роддом имени Вишневского20:41
- После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость20:12
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин «уволил» начальника «миграционной службы ДНР»19:40
- В ОРДО проходит «фестиваль «Молодая гвардия»: в соцсети появились странные фото19:09
- Очевидцы показали реального ангела с Нибиру: эти кадры вызвали настоящий шок даже у ученых - фото16:48
- Взрывы гремят на путинских складах боеприпасов, люди бегут из города: видео катастрофы16:33
- Таксист посадил пассажира на цепь и держал в подвале16:30
- До 30 гривен: Эксперт спрогнозировал рост курса доллара16:17
- Единые тарифы для всех. Как рассчитать честную платежку?16:00
- Стало известно, кто возглавит комитеты Верховной Рады и фракцию «Слуги народа»15:43
- В Днепре произошла авария на Приднепровской ТЭС: первые подробности15:30
- Накормить Европу. Как растет украинский аграрный экспорт15:13
- Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем15:00
- Данилюк анонсировал газовые переговоры с Россией: названа дата14:48
- В Министерстве здравоохранения рассказали, какие прививки необходимы для школы13:03
- Врачи назвали простые правила безопасного прослушивания музыки в наушниках08:45
- Вот в каком положении нельзя пользоваться гаджетами08:03
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар21:52
- Какая поза во время сна самая опасная: ответ знают медики22:10
- Названы болезни, при которых нельзя купаться в водоемах21:20
- Названы самые опасные для здоровья морепродукты20:00
- Названы группы препаратов, бесполезные при простуде17:15
- Медики рассказали, как шоколад влияет на психику15:45
- Косметолог рассказала о пользе арбузных масок для кожи лица10:00
- Боевики "ДНР" не могут прийти в себя от "подарка" ВСУ: предатели Украины готовятся к худшему
- В Кирилловке на пляже расстреляли человека: преступники забаррикадировались, много раненых
- Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать
- Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается
- Водка — 300, коньяк — 700 и комендантский час: гость из РФ рассказал об отдыхе в Седово. ВИДЕО
- Эти знаки Зодиака август поставит перед сложным выбором
- Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
- Украина приготовила неприятный "сюрприз" получателям паспортов РФ на Донбассе - никто не спрячется
- Скорые свозят раненых: на украинском курорте произошла трагедия
- Не разлей вода! Названы пять самых крепких зодиакальных пар