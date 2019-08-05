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«Вторая пенсия» от Зеленского: к чему готовиться всем украинцам
В Украине будут дорабатывать пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий.
Такое заявление сделала избранная в Верховную Раду по списку политической силы «Слуга народа» нардеп Галина Третьякова, пишут Факты.
В частности, продумывается запуск программы выплат так называемой «второй пенсии». Данная программа предусматривает пополнение лицевого счета работающего украинца, который должен происходить при каждой выплате заработной платы. Распоряжаться этим счетом можно будет при достижении определенного возраста, или в заранее определенных законодательством случаях.
Например, если работник относится к так называемому «второму списку» профессий, имеет стаж в тридцать пять лет официального трудоустройства, получая ежемесячно не менее пятнадцати тысяч гривен, он будет обязан платить дополнительный взнос в Пенсионный фонд. Эта сумма составит семь процентов от ежемесячной зарплаты.
Однако его вторая пенсия будет составлять не менее десяти процентов от ежемесячной выплаты. Благодаря несложным подсчетам, можно выяснить, что первая пенсия для такого человека будет равняться 3,7 тысячам гривен, а вторая или дополнительная принесет еще полторы тысячи гривен. Впрочем, здесь следует учитывать еще темпы роста украинской экономики. Если она продолжит развиваться в таком же темпе, сумма выплат по второй пенсии будет увеличиваться.
Эти проекты все еще требуют доработки. В частности, необходимо решить целый ряд сопутствующих вопросов. Главным из них является обсуждение деталей законов с украинцами, которые могут помочь устранить детали, способные сделать проекты неэффективными.
В частности, разработчики будущей реформы намерены получить ответы на вопросы:
- является ли задачей государства «доплата» взносов;
- сумма, которую должен заплатить работодатель;
- сумма процента по зарплате, которая будет идти в накопительные пенсии;
- возраст, который позволяет начать получать пенсионные выплаты;
- лица и организации, уполномоченные заниматься взносами и выплатами.
Теги: Донбасс, президент, пенсии, Зеленский
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