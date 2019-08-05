Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

05.08.2019 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит в Турцию 7−8 августа.

Сообщается, что глава государства проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также у президента Украины запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин и Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Турция, встреча, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх