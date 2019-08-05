Зеленский посетит Турцию, где встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

05.08.2019 15:00

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский совершит официальный визит в Турцию 7−8 августа.

Сообщается, что глава государства проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также у президента Украины запланирована встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин и Вселенским патриархом Варфоломеем I.

Источник: https://donpress.com