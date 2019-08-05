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Жизнь Зеленского "висит на волоске": кому уже успел "насолить" президент Украины?
По последним данным стало известно, что жизнь президента Украины "висит на волоске". Опасность исходит со стороны довольно сильных и влиятельных олигархических кланов, желающих взять всю власть в свои руки, что представляется реальной угрозой для действующего правительства.
Причина всего происходящего видится в политике, проводимой Зеленским. Получив соответствующие полномочия, президент Украины сразу заявил о своем намерении начать борьбу с подозрительными чиновниками и олигархами, на счету которых тысячи нелегальных сделок и операций. Все попытки найти общий язык с Зеленским и нынешней властью не увенчались успехом и никакой роли не сыграли.
Видя, что переговоры не дают нужных результатов, представители "старой власти" решили действовать радикально: мирным путем прийти к соглашению, удовлетворяющему нечестных на руку политиков, не удалось. А таких много: и недовольный Порошенко, и обиженная Ахметова, и боевики Труханова и Кернеса, и бандиты и воры Днепра и Запорожья. Устранение нынешнего президента - их главная задача. Недоброжелателей с каждым годом становится все больше и больше, соответственно опасность также возрастает.
В связи со сложившейся обстановкой, предпринимаются все меры по созданию условий для безопасности президента Украины. В Зеленском граждане страны видят человека, способного изменить их жизнь в лучшую сторону, обеспечить надежное и светлое будущее подрастающему поколению молодых людей, наладить политические отношения и кардинальным образом преобразить страну, обеспечить гражданам Украины стабильность и гарантировать порядок, соблюдение закона и процветание. Поэтому безопасность действующего президента Украины становится важной задачей на пути к построению достойного государства, информирует replyua.net
Теги: Донбасс, жизнь, угроза, Зеленский
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