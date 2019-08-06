Боевикам выдвинули ультиматум: Кремль придумал беспроигрышный ход с паспортами РФ на Донбассе

06.08.2019 15:59

На территории так называемых "Л/ДНР" Россия особенно активно выдает паспорта боевикам, у которых истекает срок действия паспорта гражданина Украины.

Эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook рассказал про новый ход властей России с паспортами РФ на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Данные появились в сводке "Информационного сопротивления" за период с 30 июля по 5 августа.

Новой тактикой Кремля стала "охота" за теми сепаратистами, которые имеют проблемы с украинским паспортом. Например, опасаются выехать на подконтрольную территорию, чтобы вклеить новое фото, без которого документ считается недействительным. "В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ (армейский корпус Вооруженных сил Российской Федерации – ред.) продолжается процесс выдачи российских паспортов “военнослужащим”, при этом особое внимание уделяется тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают", – написал военный эксперт. По его словам, кураторы РФ установили жесткий график еженедельной отчетности всех "частей и подразделений" о проведенной раздаче российских документов.