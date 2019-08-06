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Коломойский предложил новый вариант завершения войны на Донбассе
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Минские соглашения не работают из-за пункта об изменении Конституции Украины. При этом в интервью российскому РБК он предложил свой вариант урегулирования военного конфликта на Донбассе.
Коломойский уточнил, что украинской власти не удастся изменить Конституцию, передает donpress.com.
«Порошенко не сильно это проталкивал, даже если бы проталкивал, у него бы не получилось и он это понимал. И Зеленскому не удастся».
По его словам, Украина должна остаться единым неделимым унитарным государством, так как федерализация опасна для нашей страны:
«Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован Минскими соглашениями и его каждый год продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить пятилетним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под надзором ОБСЕ. Пусть Россия тоже сидит смотрит, но не вмешивается. Избрали всех кого надо, через 30 дней собрали манатки и валите к себе».
В то же время, он опять заявил, что на Донбассе идет «гражданский конфликт», который перерос в «горячую форму» из-за России:
«Она является одним из основных спонсоров и источником этого гражданского конфликта. Если бы не было России и она убралась восвояси, то мы бы закончили все эти вопросы мирным путем ко всеобщему удовлетворению максимум за две недели».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, гражданская война, Конституция, федерализация, Коломойский, Минские соглашения
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