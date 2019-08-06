На Харьковщине братья покончили с собой

06.08.2019 18:36

В Харьковской области двое мужчин совершили самоубийство. Так пишет replyua.net.

Стоит отметить, что в данной ситуации речь идёт не о двух разных случаях. Погибшие находились в тесных родственных связях. В частности, они являлись друг другу братьями. Пока что представителям правоохранительных органов не удалось точно установить причины самоубийства. Однако они активно опрашивают людей, которые могли хоть что-то знать о планах мужчин. Наиболее ознакомленным с ситуацией оказался двоюродный брат умерших. Он отметил, что перед смертью мужчины сообщили ему о своём нежелании жить. Как говорит двоюродный брат погибших, у одного из них была найдена смертельная болезнь.