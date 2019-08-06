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Под Харьковом нашли лошадь с привязанной к ней мертвой 9-классницей
3 августа в Харьковской области обнаружили тело 14-летней девочки, которое было привязано к лошади.
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает apostrophe.ua.
Трагедия произошла на лугу в селе Безлюдовка. Мертвую школьницу и жительницу поселка Слобожанское нашли около 11:50.
Как выяснили правоохранители, на пастбище паслись лошади местных жителей. Девочкарешила без разрешения напоить коня. Она привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено. Конь испугался чужого человека и понесся, потянув школьницу за собой. Через некоторое время животное удалось успокоить, однако от полученных травм девочка скончалась на месте.
По данным издание Newsroom, владелица животного заявила о том, девочка 2004 года рождения без ее разрешения взяла коня и повела его на водопой. Через некоторое время местные жители увидели, как лошадь таскает по лугу бездыханное тело девятиклассницы.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "несчастный случай". В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Теги: Донбасс, убийство, полиция, Харьковская область, школьница, лошадь, уголовное дело
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