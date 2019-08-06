С 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды

06.08.2019 10:52

Переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию.

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии в тарифе предприятий. Читайте также Холодная вода может подорожать на 15% Об этом на пресс-конференции заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий. "Если мы слышим, что водоканал отключен от электроэнергии, причина одна – не покрывается тариф, нет средств для расчета. Если с 20 августа некоторые города будут заявлять о переходе на почасовую подачу воды, чтобы все понимали эту причину", - сказала она. При этом она пояснила, что переход на почасовую подачу ресурса может коснуться в первую очередь городов областного значения, где бюджеты коммунальных предприятий не могут рассчитаться за электроэнергию. Это, в частности, Ужгород, Житомир, Сумы и прочие. По словам Бабий, с запуском нового рынка в июле произошла беспрецедентная ситуация – единоразовое повышение стоимости электроэнергии на 25% для коммунальных потребителей, в то же время тариф соответствующим образом не был пересмотрен со стороны регулятора. "Мы обращаемся к органам прокуратуры, Службы безопасности, Совета нацбезопасности, Администрации президента и Кабмина срочно вмешаться в ситуацию. Потому что мы видим, что если ситуация законодательно не урегулируется до 20 августа, мы будем иметь отключения от электричества водоканалов, а впоследствии техногенные аварии в городах Украины", - подчеркнула Бабий. Как отметила вице-президент ассоциации, есть два решения этой ситуации. Первое – поднять на 20% тариф на воду, канализацию, тепло за счет корректировки в тарифе электроэнергии, газа и заработных плат. "Второе, если не поднимать тариф на 20%, мы предложили сделать водоканалы и теплокоммунэнерго потребителями электроэнергии по цене 1,68 грн, тогда нет необходимости поднимать тариф на 20%. Он может вырасти на 10% с корректировкой заработной платы. Таким образом водоканалы и тепловики станут потребителями электроэнергии у "Гарантированного покупателя" и будут проводить расчеты", - пояснила Бабий. По словам директора ассоциации "Укрводоканалэкология" Александра Шкиня, в представляемую им организацию входят более 2000 предприятий водопоставки, из них 800 – централизованная водопоставка. При этом 80% потребителей – это население. Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Закон отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.