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Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз
По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин.
В Украине объемы производства сахара в 2019-2020 маркетинговом году (с сентября нынешнего года по август будущего) составит 1,1-1,2 млн тонн – на 30% меньше показателей 2018 МГ.
Соответствующее сообщение обнародовала сегодня, 5 августа, пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ, Укрцукор), передает glavred.inf.
"Оптово-отпускные цены на сахар 2019-2020 МГ вырастут на 18% – до 13 тыс. грн/т в связи с уменьшением производства сахара", – говорится в тексте
В НАСУ объясняют грядущее падение объемов производства сахара уменьшением посевных площадей под сахарную свеклу, плохими погодными условиями, а также массовым распространением болезней растений.
Теги: Украина, Донбасс, болезни, растения, погода, производство, сахар, прогноз, подорожание
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