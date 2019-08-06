Сахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогноз

06.08.2019 17:02

По мнению экспертов, к подорожанию сахара в Украине приведет целый комплекс причин.

В Украине объемы производства сахара в 2019-2020 маркетинговом году (с сентября нынешнего года по август будущего) составит 1,1-1,2 млн тонн – на 30% меньше показателей 2018 МГ.

Соответствующее сообщение обнародовала сегодня, 5 августа, пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ, Укрцукор), передает glavred.inf.

"Оптово-отпускные цены на сахар 2019-2020 МГ вырастут на 18% – до 13 тыс. грн/т в связи с уменьшением производства сахара", – говорится в тексте

В НАСУ объясняют грядущее падение объемов производства сахара уменьшением посевных площадей под сахарную свеклу, плохими погодными условиями, а также массовым распространением болезней растений.